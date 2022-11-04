Пике отказывается от 30 млн евро, завершая карьеру. Лапорта и менеджеры «Барсы» не знали о его намерениях (Сике Родригес)

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Защитник Жерар Пике недополучит значительную сумму, решив завершить карьеру футболиста.

По сведениям журналиста SER Catalunya Сике Родригеса, футболист отказался от 30 миллионов евро.

При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта еще незадолго до публикации прощального видеоролика Пике был не в курсе его намерений. Не знали и остальные члены руководства.

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