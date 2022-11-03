Роналду отдал голевой пас Гарначо, впервые забившему за «МЮ». У Криштиану 3 гола и 3 ассиста за сезон
Вингер Алехандро Гарначо после паса Криштиану Роналду забил за «Манчестер Юнайтед».
После передачи 37-летнего форварда он открыл счет в матче с «Реал Сосьедад» (1:0, первый тайм) в Лиге Европы.
Для 18-летнего Гарначо это первый мяч за время выступлений в составе «МЮ». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Роналду отдал третий голевой пас в текущем сезоне. Также у него 3 гола за это время. Подробно показатели нападающего «МЮ» и сборной Португалии можно изучить тут.
«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Гарначо забил с паса Роналду. Онлайн-трансляция
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