Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ по мнению генменеджеров

Генеральные менеджеры клубов КХЛ признали лучшим руководителем.

Первый вице-президент и главный тренер СКА набрал максимальное число голосов в анонимном опросе, который провел «Спорт-Экспресс», – 6 из 21.

Второе место в рейтинге занял президент ЦСКА Игорь Есмантович (4 голоса), третье – генеральный менеджер Игорь Варицкий (3), четвертым стал генеральный директор (2 голоса).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов , кроме «Локомотива».