Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ по мнению генменеджеров

Теги Сибирь ЦСКА СКА Витязь рейтинги Кирилл Фастовский КХЛ Игорь Варицкий Роман Ротенберг Игорь Есмантович Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральные менеджеры клубов КХЛ признали Романа Ротенберга лучшим руководителем.

Первый вице-президент и главный тренер СКА набрал максимальное число голосов в анонимном опросе, который провел «Спорт-Экспресс», – 6 из 21.

Второе место в рейтинге занял президент ЦСКА Игорь Есмантович (4 голоса), третье – генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий (3), четвертым стал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский (2 голоса).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

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