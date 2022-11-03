Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ по мнению генменеджеров
Генеральные менеджеры клубов КХЛ признали Романа Ротенберга лучшим руководителем.
Первый вице-президент и главный тренер СКА набрал максимальное число голосов в анонимном опросе, который провел «Спорт-Экспресс», – 6 из 21.
Второе место в рейтинге занял президент ЦСКА Игорь Есмантович (4 голоса), третье – генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий (3), четвертым стал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский (2 голоса).
В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
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