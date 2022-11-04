Кучеров забил в 5-м матче подряд. У него 5+11 в 11 играх сезона

забил в 5-м матче подряд.

Форвард «Тампы» отличился в большинстве матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:4 Б).

На его счету стало 16 (5+11) очков в 11 играх сезона. Россиянин набирает очки в 9 матчах подряд.

Сегодня Кучеров (24:31, 5:32 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 3:1.

Добавим, что рекорд по продолжительности голевой серии составляет 8 матчей (Брайан Брэдли в сезоне-1992/93 и Кучеров в сезоне-2021/22).

По продолжительности серии с очками – 18 матчей (Стивен Стэмкос, 2009/10).