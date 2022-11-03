«Барса» хочет подписать Жоржиньо уже в январе, чтобы бороться за все возможные трофеи

«Барселона» намерена подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Как сообщает Diario Sport, директор сине-гранатовых сообщил агенту, что «Барса» намерена договориться о переходе игрока в январе. Агент Жоржиньо в ходе встречи сообщил Алемани, что его клиент был бы рад перейти в «Барселону». Игроку интересно попробовать себя в .

сообщила агенту, что хотела бы подписать Жоржиньо уже в январе, чтобы усилиться для борьбы за все трофеи, которые клуб еще может выиграть в этом сезоне. Такой вариант не исключен, однако организовать переход итальянца в январе будет сложно, так как «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барса» вылетела в Лигу Европы.

В случае трансфера Жоржиньо станет важным игроком в процессе перестройки «Барсы». Тренерский штаб ценит опыт хавбека, а также считает, что он способен выступать на высочайшем уровне и делать разницу в Лиге чемпионов.

«Барса» и агент Жоржиньо запланировали новую встречу, на которой обсудят размер зарплаты игрока. Это ключевой момент для успеха сделки. В этом сезоне Жоржиньо получает в «Челси» 5,5 млн фунтов в год (около 6,4 млн евро). Ради перехода в «Барсу» ему придется существенно снизить зарплату.

Срок действующего соглашения хавбека с «Челси» истекает летом 2023 года. Если подписать Жоржиньо зимой не удастся, каталонский клуб хочет действовать тем же образом, что и в ситуации с защитником Андреасом Кристенсеном, который перешел в «Барсу» из «Челси» на правах свободного агента минувшим летом.

Отмечается, что на замену Серджи Бускетсу, который, скорее всего, уйдет из «Барсы» следующим летом, хотят подписать двух полузащитников.

В этом сезоне полузащитник, которому в декабре исполнится 31 год, забил 3 гола в 17 матчах за . Его статистику можно найти здесь.