У «Ман Сити» 5 побед подряд – лучшая серия с начала сезона

«Ман Сити» провел самую длинную победную серию с начала сезона.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» в гостевом матче 16-го тура АПЛ (3:0).

«Горожане» выиграли 5 последних матчей во всех турнирах, включая игру с «Реалом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Текущая победная серия «Манчестер Сити» стала лучшей с начала сезона.

17 декабря «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

