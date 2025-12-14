У «Ман Сити» 5 побед подряд – лучшая серия с начала сезона
«Ман Сити» провел самую длинную победную серию с начала сезона.
«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» в гостевом матче 16-го тура АПЛ (3:0).
«Горожане» выиграли 5 последних матчей во всех турнирах, включая игру с «Реалом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Текущая победная серия «Манчестер Сити» стала лучшей с начала сезона.
17 декабря «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Что делать с Хаби Алонсо?31980 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости