По контракту с «ПСЖ» Месси может отдавать приоритет Аргентине. Он уедет в сборную 7 ноября – за 2 недели до первой игры на ЧМ (TN)
По контракту с «ПСЖ» Лионель Месси имеет право отдавать приоритет матчам сборной Аргентины.
По информации TN, в контракт форварда с французским клубом включен пункт, по которому он имеет право отдавать приоритет матчам сборной Аргентины перед любой официальной или товарищеской игрой «ПСЖ».
Парижанам предстоит провести два матча перед ЧМ-2022, но Месси намерен отправиться в расположение сборной Аргентины перед игрой 15-го тура Лиги 1 против «Осера», которая пройдет 13 ноября. С «Лорьяном» в следующем туре он сыграет, а 7 ноября, на следующий день после игры, покинет расположение «ПСЖ».
Первый матч на ЧМ-2022 сборная Аргентины проведет 22 ноября. Ее соперником станет Саудовская Аравия.
В этом сезоне Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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