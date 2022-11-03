По контракту с «ПСЖ» Месси может отдавать приоритет Аргентине. Он уедет в сборную 7 ноября – за 2 недели до первой игры на ЧМ (TN)

По контракту с «ПСЖ» имеет право отдавать приоритет матчам сборной .

По информации TN, в контракт форварда с французским клубом включен пункт, по которому он имеет право отдавать приоритет матчам сборной Аргентины перед любой официальной или товарищеской игрой «ПСЖ».

Парижанам предстоит провести два матча перед ЧМ-2022, но Месси намерен отправиться в расположение сборной Аргентины перед игрой 15-го тура Лиги 1 против «Осера», которая пройдет 13 ноября. С «Лорьяном» в следующем туре он сыграет, а 7 ноября, на следующий день после игры, покинет расположение .

Первый матч на сборная Аргентины проведет 22 ноября. Ее соперником станет Саудовская Аравия.

В этом сезоне Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.