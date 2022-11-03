Ренат Лайшев: «До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов. Это исключительно заслуга нашей школы»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о причинах тренерских успехов Этери Тутберидзе.

Ранее Лайшев сообщал о выходе отделения «Хрустальный» из структуры организации.

«Почему Тутберидзе ушла из «Самбо-70»? Это не она покинула, это решение московского руководства, где решили разделить и объединить все виды спорта. Скажу так: работники спорта пока сами не понимают, для чего это сделано.

Ее никто не спрашивал. Представьте, она находится в Беляево, а глава организации в Медведково, где и федерация коньков. Теперь всех объединили по профессиональному признаку: футбол с футболом, борьба с борьбой, фигурное катание с фигурным катанием.

До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов, а затем за 12 лет четыре олимпийские чемпионки, шесть чемпионок мира и штук десять чемпионок Европы – полный набор, который есть. Зачем было что-то менять, я не понимаю.

Руководство меня поймет. Они могут говорить, что это заслуга Тутберидзе, тренерского штаба или федерации. Но... По документам весь результат получился при объединении со школой «Самбо-70». Я должен защищать свой коллектив, если ему не отдают должное. Это исключительно заслуга нашей школы», – заявил Лайшев.

Ренат Лайшев: «В Москве идет реорганизация. «Хрустальный» больше не будет иметь отношения к «Самбо-70». Грустно? Мы сделали все, что могли»