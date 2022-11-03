Нельсон Пике об избранном президенте Бразилии: «Давайте вышвырнем сукиного сына Лулу на кладбище»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике резко отреагировал на смену президента в Бразилии.

На прошедших выборах победу одержал Лула да Силва, который заменит . Пике является активным сторонником Болсонару – по информации UOL, экс-гонщик пожертвовал около 100 000 долларов на предвыборную кампанию правоконсервативного политика.

«Давайте вышвырнем этого сукиного сына Лулу оттуда. Бразилия превыше всего, бог превыше всего. А Лулу на кладбище, этого сукиного сына», – заявил Пике.

После объявления результатов выборов в стране начались беспорядки. Сообщалось, что проведение Гран-при Сан-Паулу (11-13 ноября) под угрозой, однако в «Ф-1» уверены, что этап состоится.

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