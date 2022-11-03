РУСАДА предлагает спортсменам дать согласие на передачу личных данных третьим лицам. В том числе – о состоянии интимной жизни

Теги допинг Олимпийская сборная России РУСАДА Биатлон

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает спортсменам подписать согласие на обработку персональных данных.

Документ опубликовал журналист Сергей Лисин.

В документе говорится, что спортсмен соглашается на то, что РУСАДА может собирать его персональные данные и «передавать неограниченному кругу третьих лиц».

Среди данных: ФИО, адрес проживания, фотография, паспортные данные, состояние здоровья, состояние интимной жизни, сведения о приеме лекарственных препаратов и использовании медицинских изделий, сведения о запросах на терапевтические исключения и о результатах тестирования.

При этом в любое время спортсмен может отозвать это согласие по письменному заявлению.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные