РУСАДА предлагает спортсменам дать согласие на передачу личных данных третьим лицам. В том числе – о состоянии интимной жизни
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает спортсменам подписать согласие на обработку персональных данных.
Документ опубликовал журналист Сергей Лисин.
В документе говорится, что спортсмен соглашается на то, что РУСАДА может собирать его персональные данные и «передавать неограниченному кругу третьих лиц».
Среди данных: ФИО, адрес проживания, фотография, паспортные данные, состояние здоровья, состояние интимной жизни, сведения о приеме лекарственных препаратов и использовании медицинских изделий, сведения о запросах на терапевтические исключения и о результатах тестирования.
При этом в любое время спортсмен может отозвать это согласие по письменному заявлению.
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