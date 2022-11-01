Отец Фаджоли о Роналду: «Когда у моего сына нашли проблемы с сердцем, Криштиану его успокоил»

Отец игрока «Ювентуса» рассказал о трогательном поступке .

«Роналду был добр к моему сыну. Когда у Николо обнаружили проблемы с сердцем, Криштиану успокоил его, сказав, что в детстве у него была похожая проблема, и Николо не нужно беспокоиться, ведь ее можно решить», – рассказал отец 21-летнего игрока.

Роналду перешел в летом 2018 года. За три сезона, проведенных в составе «бьянконери», он провел 134 матча и забил 101 гол.

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