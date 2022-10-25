Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 30.10.2022 английская Премьер-Лиги, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 30 октября, в матче английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сыграет с Вест Хэмом. Игра начнется в 19:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: Победа Манчестер Юнайтед, Тотал Больше 1,5.

Манчестер Юнайтед к первой трети чемпионата, постепенно приходит в себя, и набирает игровой тонус, смогут ли манкунианцы справиться с середняком национального первенства? Выйдет ли на поле проштрафившийся Криштиану Роналду? Как «красные дьяволы» справятся без Варана? Чем ответят «молотобойцы»? Чтобы получить ответы на эти вопросы, посмотрите матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм, а наш прогноз на игру поможет сделать осмысленную ставку на исход встречи.

Обеим командам в преддверии очной встречи предстоит провести еврокубковые игры в Лиге Европы и Лиге Конференций. Но статистика, приведенная в этом материале, поможет вам сформировать представление о силе обеих команд.

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед на старте сезона потерпел два поражения с общим счетом 1:6 (!), проиграв Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4). Затем манкунианцы выдали серию из четырех победных матчей, в которых, в том числе, обыграли Ливерпуль (2:1) и Арсенал (3:1), в дерби с Манчестер Сити «красные дьяволы» уступили со счетом 3:6, но с тех пор не потерпели ни единого поражения. Подопечные тен Хаага выиграли Эвертон (2:1), сыграли вничью с крепким Ньюкаслом (0:0), обыграли не менее крепкий Тоттенхэм (2:0) и сыграли вничью с Челси (1:1).

Манчестер Юнайтед в 11 турах АПЛ набрал 20 очков. Манкунианцы имеют равное количество забитых и пропущенных голов (по 16). Что касается турнирного положения, то подопечные тен Хаага на восемь очков отстают от лидирующего Арсенала, и на один балл от пятерки лидеров, расположившись на шестой позиции.

Вест Хэм

Вест Хэм в нынешнем сезоне также выступает нестабильно. Стартовые три тура закончились для команды поражениями, в том числе и от вышедшего в АПЛ Ноттингема (0:1). В остальном команда показывала ожидаемые от нее результаты, но не выигрывала топов — однако отметим ничью с Тоттенхэмом (1:1).

В чемпионате страны Вест Хэм идет на десятом месте в турнирной таблице. «Молотобойцы» имеют в своем активе 14 очков, и на пять баллов обгоняют команды из зоны вылета. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то «молотобойцы» забили 11 голов, и пропустили 12 мячей.

Статистические тенденции и итоги предыдущих пяти матчей каждой из команд

Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне демонстрирует следующие статистические показатели:

Пять предыдущих матчей «красные дьяволы» провели следующим образом:

Вест Хэм в текущем сезоне демонстрирует такие статистические тенденции:

«Молотобойцы» в пяти предыдущих играх сыграли так:

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

В истории 20 предыдущих очных встреч команд, удача больше благоволила манкунианцам:

Пять предыдущих очных матчей команды провели следующим образом:

Манчестер Юнайтед выглядит предпочтительнее «молотобойцев», подопечные тен Хаага уверенно играют с топ-соперниками, и наверняка смогут совладать с Вест Хэмом, Единственная интрига матча — сыграет ли Криштиану Роналду. Мы ожидаем победу МЮ с комфортным преимуществом в счете (2:0).

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