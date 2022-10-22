От ксероксов и древесины до букмекеров и криптовалют: как менялись спонсоры клубов АПЛ и остальной Европы

30 лет назад появились АПЛ и обновленная Лига чемпионов – с тех пор европейский футбол изменился навсегда. Из любимого развлечения рабочего класса он постепенно превратился в глобальную индустрию, в которой крутятся огромные деньги. Сейчас совокупный доход клубов АПЛ от спонсоров (не только титульных) превысил уже 1,6 млрд фунтов, тогда как в первый сезон в 1992-м он составлял всего 67 миллионов. Разница колоссальная даже с учетом инфляции.

Логично, что за три десятилетия кардинально менялся и рынок спонсоров, которые размещались на формах команд. Отправляемся в путешествие во времени, чтобы отследить главные тенденции.

90-е: пиво и японские бренды электроники

Примечание: по законам РФ мы не можем показывать пивные логотипы.

Первым клубом высшего английского дивизиона, который заключил контракт с титульным спонсором, стал «Ливерпуль». В 1979 году мерсисайдцы нанесли на футболку лого японского конгломерата Hitachi.

В следующем году Panasonic подписал контракт с одним из сильнейших клубов того времени не только в Англии, но и во всей Европе – «Ноттингем Форест»

К началу 90-х японские производители бытовой электроники уже плотно зашли в европейский футбол, пытаясь прокачать бренд среди местных болельщиков.

«Япония в 1992 году была крупнейшим в мире новатором в области электронных товаров, – объяснял в интервью The Athletic профессор спорта в Лионской бизнес-школе Саймон Чедвик. – Экономические проблемы до них добрались только в середине 90-х».

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» 80-х и 90-х трудно представить в отрыве от их японских спонсоров. «МЮ» впервые нанес коммерческое лого на футболку в 1982 году. Кто бы мог тогда подумать, каким легендарным станет это партнерство. Речь о корпорации Sharp, которая продержалась на форме аж до 2000 года, успев захватить кучу трофеев и великий камбэк в финале ЛЧ-1998/99.

Особенно приятно наверняка было вингеру «Юнайтед» Ли Шарпу, фамилия которого (с разницей в одну букву) красовалась как на спине, так и на груди. Игроки рекламировали продукцию Sharp даже на командных снимках, расставив ее рядом вместо трофеев.

Кстати, «Астон Вилла» похожим образом рекламировала ксероксы от японского бренда Mita, с которым сотрудничала 10 лет с 1983 года по 1993-й.

У «Арсенала» такая же длительная история. В 1981-м лондонцы запартнерились с производителем электроники JVC, сотрудничество с которым продлилось аж до 1999-го.

В середине 50-х эта компания выпустила на японский рынок первый массовый телевизор, а в 1976-м разработала знаменитый формат видеозаписи VHS. Бум этого формата привел к тому, что в 80-х JVC начала специализироваться на видеоплеерах и записывающем оборудовании.

Тогдашний глава отдела маркетинга «Арсенала» Фил Карлинг очень просто объяснил, как они заключили первый контракт с руководителем британского лицензиата фирмы: «Он был довольно богатым парнем, а еще болел за «Арсенал». Вот почему эта сделка состоялась».

Карлинг говорит, что в 1992-м клуб получал от JVC 350 тысяч фунтов в год и вскоре плату увеличили еще на 50 тысяч фунтов. Для сравнения: нынешняя сделка с Emirates приносит лондонцам 40 миллионов фунтов в год (с учетом прав на название стадиона).

Правда, у «Арсенала» в начале 90-х была возможность подзаработать побольше, однако руководство отвергло предложения алкогольных брендов. «К нам приходил Budweiser, – говорит Карлинг. – Они предлагали больше денег, но совет директоров отказался».

После JVC в начале нулевых клуб продолжил работать с японцами: на первый и третий комплект нанесли лого игровой приставки Dreamcast, на второй – ее производителя Sega. Эра Арсена Венгера, который и сам прибыл в «Арсенал» из Японии, начиналась при активном участии японских брендов.

Пивные спонсоры смущали руководство «Арсенала», но находилось много команд, которые без проблем сотрудничали с такой традиционной для британского футбола отраслью. Если в первый сезон АПЛ с японскими производителями электроники работали 5 клубов, то с пивоварнями – 4.

Пожалуй, самый известный пример – крепкий союз «Ливерпуля» и датской Carlsberg. Мерсисайдцы вообще мастера строить длительные отношения: они только однажды сменили титульного спонсора за всю историю в АПЛ – Carlsberg находился на футболке 17 сезонов (1992-2010), банк Standard Chartered пробудет как минимум столько же (2010-2027).

Когда мы вспоминаем стамбульское чудо, там находится место и Carlsberg.

Датская компания больше не на футболках, но по-прежнему в числе спонсоров «Ливерпуля». Со временем все клубы АПЛ отказались рекламировать пиво на форме. Причем прямого запрета не было, так выгоднее самим клубам. Например, можно без зазрения совести продавать реплики детских футболок, не опасаясь, что там будут логотипы алкогольных компаний.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр добавляет: «Есть определенные географические рынки, где алкоголь не одобряется, а клубы не хотят ставить себя в неловкое положение. Поначалу лига гораздо больше ориентировалась на внутреннюю аудиторию, в течение многих лет даже отдавая права на международное вещание бесплатно. Со временем это изменилось».

Ориентированность на внутреннего потребителя – главная особенность футбольного спонсорства в 90-е. Производители компьютеров, пивоварни и все остальные рекламировались в первую очередь на британских болельщиков.

Английский футбол в начале 90-х ассоциировался с хулиганами на трибунах и трагедией на «Хиллсборо», поэтому глобальные респектабельные корпорации не горели желанием нести туда деньги. Зачастую середняки и небольшие команды спонсировались местными локальными фирмами – это то, что сейчас есть в низших дивизионах, но полностью исчезло из Премьер-лиги.

Так «Шеффилд Юнайтед» на протяжении 10 лет носил на футболках логотип местного торговца древесиной Арнольда Лейвера, офис которого находился рядом со стадионом. Та же история, например, у «Ипсвича», который спонсировался местной фармацевтической компанией.

И даже «Пежо» – казалось бы, крупный международный автопроизводитель, но сотрудничал с «Ковентри» из-за находившегося в этом городе завода.

«Уимблдон» вообще провел весь первый сезон в АПЛ без спонсора – настолько тогда это казалось незначительным источником дохода.

«Шеффилд Уэнсдей» тоже начал тот сезон без титульного партнера. Когда они обратились к местному бизнесмену Полу Томпсону, который не очень интересовался футболом, он пошел к друзьям и спросил их, знают ли они хоть одного спонсора из футбола.

«Все их знали, «Ливерпуль» и Carlsberg, Sharp и «Ман Юнайтед». Я вернулся и сказал: «Давайте сделаем это», – вспоминал Томпсон, который затем еще и спонсировал «Саутгемптон». – Это очень помогало нам. Мы тогда делали много холодных звонков предприятиям, чтобы попытаться продать наше программное обеспечение. Было трудно установить контакт, но если вы звоните и говорите: «Мы компания Sanderson, спонсируем «Шеффилд Уэнсдей» и «Саутгемптон», это давало возможность поговорить».

Отметим несколько производителей одежды, которые в 90-е тоже становились титульными спонсорами. Так «Лидс» начал первый сезон АПЛ с надписью Admiral на груди. Это связано с тем, что у старейшего английского бренда спортивной одежды давняя история отношений с клубом. Еще в 1970-е Admiral и «Лидс» первыми в стране придумали продавать фанатам реплики форм.

Похожая крепкая связь между «Болтоном» и Reebok. У американской компании английские корни – все начиналось в конце XIX века как раз в Болтоне. В начале 90-х бренды наладили партнерство, которое стало самым длительным в истории английского футбола. В общей сложности 22 года – титульное спонсорство (1990–2009) плюс производство формы (1993–2012). Кроме того, Reebok еще и владел правами на стадион «Болтона» – с момента его открытия в 1997-м до 2014 года.

Еще одно любопытное спонсорство подарил «Вест Хэм» – с 1998-го по 2003-й лондонцы играли в форме с надписью Dr. Martens. Культовый бренд обуви хотел таким способом изменить имидж, связав себя с позитивными футбольными ценностями. Если при упоминании бренда вы вспомнили футбольных хулиганов и скинхедов, то у них мало что получилось.

Примерно те же процессы происходили тогда и в других чемпионатах. Как и в Англии, реклама на форме тогда по большей части целилась в местных болельщиков.

Первый титульный спонсор в европейском футболе появился в 1973 году – революцию совершили «Айнтрахт» из Брауншвейга и бренд ликера Jägermeister.

В 1981-м после долгого сопротивления коммерциализация добралась до Испании – первыми контракт подписали «Расинг» и немецкий производитель бытовой техники Teka. В 90-х этот бренд уже плотно ассоциировался с «Реалом» (1992-2001), а вот «Барса» держалась дольше других топ-клубов и не размещала лого спонсора на футболке.

Итальянские топ-клубы поначалу сотрудничали в основном с компаниями из пищевой промышленности: это касается как миланских грандов, так и «Ювентуса».

Марадона за 7 лет в «Наполи» (1984-1991) тоже играл только в форме, которая рекламировала еду. В основном это были местные бренды, за исключением кондитерского гиганта Mars.

Впрочем, вскоре нашествие японских технологических компаний добралось и до Серии А – игнорировать лучшую лигу 90-х было просто невозможно.

Нулевые: мобильные телефоны и связь

• Новое тысячелетие началось с эры мобильных телефонов. Новыми красками заиграло противостояние «МЮ» Алекса Фергюсона и «Арсенала» Арсена Венгера: на смену соперничеству Sharp и JVC пришла битва операторов мобильной связи – Vodafone и O2.

Бойня Виейра и Кина продолжилась, а Венгер собрал великую команду непобедимых.

Производитель телефонов Kejian еще 20 лет назад провернул то, что сейчас в АПЛ повсеместно: компания работала только в Китае, но заключила контракт с «Эвертоном», чтобы рекламировать себя среди китайской аудитории. Это был верный признак того, что Премьер-лига становится глобальным продуктом. Сама фирма, правда, обанкротилась в 2013 году.

Возможно, Kejian опередил время, а вот «Бирмингем» и «Мидлсбро» запартнерились тогда с бизнесом, который переживал в нулевые абсолютный расцвет – речь о сетях по продаже телефонов. Британский ритейлер Phones 4u на пике открыл больше 600 магазинов, но в 2014-м прекратил существование, как это случилось со многими продавцами мобильников.

Чуть позднее к тренду с телефонами присоединился «Челси», который с 2005-го по 2015-й сотрудничал с корейским конгломератом Samsung.

Первые три года на футболке лондонцев красовалось лого мобильного подразделения компании – Samsung Mobile. Причем на момент заключения сделки оно занимало незначительную долю на рынке телефонов, а вот через 10 лет корейский гигант был уже крупнейшим производителем смартфонов в мире (с 2015 года компания стабильно контролирует в районе 30% рынка).

Вместе с Samsung лондонцы укрепились в статусе топ-клуба, выиграв несколько титулов и ЛЧ.

Правда, впервые «Челси» вмешался в разборки «Арсенала» и «МЮ» еще при Emirates. В 2001 году авиакомпания из ОАЭ ворвалась в английский футбол, предложив лондонцам второй по стоимости контракт в лиге после Vodafone. Именно тогда перевозчик придумал не просто писать на формах название бренда, а добавила перед ним слово Fly (получилось «летайте Emirates»).

«Когда мы подписались с «Челси», в Британии было много путаницы по Emirates, – говорил Ашфак Шах, бывший директор компании по коммуникациям. – Наши исследования показали: клиенты думают, что Emirates – это название страны, а не авиакомпания. Так появился слоган Fly Emirates».

По словам Шаха, спонсорство нужно было, чтобы увеличить узнаваемость Emirates на новых рынках. «Тогда был смысл завоевать долю рынка в Европе, чтобы превратить Дубай в привлекательное место для европейских туристов. В то же время мы старались убедить пассажиров летать в Европу с помощью Emirates. Футбол оказался общей страстью Европы и Ближнего Востока», – говорил он.

Контракт с «Челси» завершился в конце сезона-2004/05. Стороны не договорились о продлении, но авиакомпания продолжила вливать деньги в топ-клубы из главных городов Европы. В 2006 году Emirates запартнерился с «Арсеналом» и «ПСЖ», в 2007-м – с «Миланом», в 2013-м – с «Реалом».

Сейчас бренд скорее ассоциируется с «Арсеналом», но есть ощутимый выхлоп и от других соглашений. Босс отдела корпоративных коммуникаций Emirates Бутрос Бутрос в 2015 году сформулировал, что им дает спонсорство – на примере Кака и «Милана»:

«Несколько лет назад мы отправились в Бразилию на запуск авиалиний. Исследуя рынок, мы обнаружили, что по узнаваемости бренда Emirates – международная авиакомпания №1 в стране, хотя ни один наш самолет никогда там не приземлялся. Я не мог понять, в чем причина. Оказалось, что все дело в Кака. Узнаваемость, в которой мы так нуждались – заслуга Кака. Майка «Милана» как часть европейского спонсорского портфолио Emirates работала на нас в Бразилии».

Среди европейских клубов были те же тенденции: «Реал» рекламировал телефоны Siemens, а «Бавария» и «Ювентус» запартнерились с телекоммуникационными компаниями.

Мюнхенцы традиционно сотрудничают с немецкими брендами, еще и подписываются всерьез и надолго – контракт с Deutsche Telekom начался в 2002-м, а этим летом его продлили до 2027 года.

Партнерство «Реала» и Siemens Mobile гораздо более краткосрочное, но оно навсегда в нашей памяти, так как ассоциируется с «галактикос» Бекхэма, Зидана, Роналдо, Фигу и Рауля.

Siemens выбрал «Реал» именно по этой причине. Коммерческий директор немецкого конгломерата Лотар Поли сразу сказал: «Реал» и его игроков знают во всем мире. Мы инвестируем не в футбольный клуб, а в глобальный бренд».

К тому же для Siemens был очень важен Китай (крупнейший рынок сбыта), где от Бекхэма фанатели миллионы. Флорентино Перес вспоминал, что переговоры с Siemens резко ускорились, когда президент пообещал подписать англичанина.

Первый год сотрудничества был идеальным. «Реал» активно продвигал себя в Китае, где фото звезд «Мадрида» публиковали в журналах и билбордах по всей стране. А Siemens Mobile хвастался мощным ростом показателей: доля телефонов Siemens на испанском рынке увеличилась с 17% до 24%, благодаря Роналдо и Роберто Карлосу известность бренда в Бразилии выросла на 60%.

Но мобильное подразделение продолжало оставаться убыточным, поэтому в 2005-м боссы конгломерата продали Siemens Mobile тайваньской компании BenQ. В 2006-м «Реал» переподписался уже с BenQ Siemens, но эти отношения продлились всего сезон. На подходе уже было появление первого айфона и революционный передел рынка смартфонов.

Еще один важный источник денег в европейском футболе 90-х и нулевых – автомобильная промышленность. Здесь самыми запоминающимися стали союзы Opel с «Баварией»(1989-2002) и «Миланом» (1994-2006), а также легендарное партнерство «Интера» и шин Pirelli (1995-2021).

Очень любила автопроизводителей «Фиорентина»: Opel (1983-1986), Mazda (2011-2014), Volkswagen (2014-2016), но сильнее всех запомнилась Toyota (1999-2002, 2004-2010).

«Ювентус» с 2007-го (с небольшим перерывом в 2010-2012 годах) рекламирует на форме бренды Fiat Chrysler: сначала сельскохозяйственную технику New Holland, а затем марку автомобилей Jeep.

Союз «МЮ» и Chevrolet (2014-2021) продлился на год дольше, чем клуб сотрудничал с Vodafone (2000-2006). Но как же по разному отложились в памяти фанатов эти бренды.

Ну и не забываем про «Вольфсбург», который неразрывно связан с Volkswagen.

Десятые: азиатские авиакомпании и букмекеры

Главный тренд десятых – ориентация на растущие во всех смыслах азиатские рынки. Это касается как букмекеров из офшорных зон, так и транснациональных финансовых корпораций.

Казалось бы, штаб-квартира спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered находится в Лондоне, но в Великобритании банк не имеет отделений, а практически всю деятельность ведет в Азии и Африке. С 2014 года «Тоттенхэм» носит футболки с аббревиатурой AIA – это крупнейшая страховая компания Гонконга. Вслед за Emirates в футбол понесли деньги остальные авиакомпании из Азии – Etihad, Qatar Airways, Turkish Airlines, AirAsia. Если раньше клубы спонсировались европейскими пивоваренными компаниями, то «Эвертон» с 2004 года по 2017-й рекламировал на форме производителя спиртных напитков из Таиланда. И так можно продолжать бесконечно.

Но самой быстрорастущей отраслью в английском футболе десятых стал игорный бизнес: если в сезоне-2002/03 на формах клубов АПЛ была только одна букмекерская компания, то теперь они стали титульными спонсорами почти половины клубов лиги, а так или иначе с ними сотрудничают абсолютно все команды (кто-то отдает место на рукавах, кто-то на стадионе и так далее).

Отрасль взлетела из-за развития интернета и огромного платежеспособного рынка Китая. В этой стране азартные игры под запретом, поэтому онлайн-букмекеры, казино и другие подобные фирмы не могут добраться до клиентов с помощью традиционной рекламы. Однако есть английский футбол, который легально смотрит весь мир. Обычно такие фирмы регистрируются где-нибудь на Филиппинах, а для законного доступа на рынок Великобритании используются офшоры вроде острова Мэн или Гибралтара.

В итоге получается, что куча команд играет с китайскими иероглифами на футболках, но при этом в Китай они с этой формой заезжать опасаются. Так летом 2019 года «Ньюкасл» и «Вулвз» сыграли товарняк в Китае, но из-за страха нарушить местные законы обе команды отказались от игры в формах с титульными спонсорами Fun88 и ManBetX соответственно.

Переносимся в Европу, где букмекеры захватили уже футболки топ-клубов. Причем австрийский Bwin сделал это еще в нулевые, подписавшись с «Миланом» (2006-2010) и «Реалом» (2007-2013).

В то же время под натиском коммерциализации пал последний топ-клуб, из принципа не размещавший лого спонсора на футболке. Речь о «Барселоне», которая решилась спустя 107 лет.

Но это было нетипичное сотрудничество, а благотворительная акция клуба. В 2006 году Жоан Лапорта, тогдашний президент, подписал 5-летний контракт с ЮНИСЕФ на уникальных условиях: «Барса» объединяется с фондом по ряду инициатив, клуб не получает денег и обязуется раз в год жертвовать по полтора миллиона евро (меньше процента дохода).

Расклады в футбольном бизнесе постепенно менялись, и спонсорство стало важной частью клубного бюджета. Несмотря на успехи на поле, у «Барсы» как организации дела шли не очень. В июле 2009-го аудиторская проверка выявила общую задолженность в 440 млн евро. Президент Сандро Росель пошел на отчаянный шаг, решив впервые в истории клуба продать место на футболке. «Изменение философии – финансовая необходимость», – объяснял он решение.

В первые два сезона на футболках была реклама Qatar Foundation – некоммерческой организации, которая в основном занималась образовательными проектами на Ближнем Востоке. Потом надпись Qatar Foundation сменила реклама Qatar Airways – и «Барса» окончательно стала как все.

Эту сделку сильно критиковали из-за связи с Катаром и ситуации с правами человека в этой стране. В 2017-м каталонцы договорились с японским гигантом электронной коммерции Rakuten, а с этого сезона на футболке команды надпись Spotify. Шведский стриминг-сервис дает около 300 миллионов евро за 4 года (включая 20 млн за переименование стадиона в «Spotify Камп Ноу»).

Традиции традициями, но время диктует свои условия: роскошь играть без титульного спонсора сегодня не может себе позволить ни один серьезный клуб. Не выдержал даже «Атлетик», который уж точно умеет чтить историю. Правда, клуб сделал все в своем стиле.

«Атлетик» сотрудничает только с баскскими спонсорами: с 2008 года по 2015-й – нефтегазовая компания Petronor, с 2015-го –банк Kutxabank. Красивый выход из ситуации.

Что дальше: место букмекеров занимают криптобиржи

Если не считать клубы большой шестерки, то в этом сезоне АПЛ букмекеры на груди у 8 клубов из 14 (плюс может добавиться «Ноттингем» – они в поисках нового спонсора).

Наблюдается четкое разделение: крупные банки, страховые, телекоммуникационные и авиакомпании вкладываются в топ-клубы, тогда как беттинговые фирмы рекламируются у команд уровнем пониже. Как и с алкогольными марками, беттинговая отрасль стала для брендов вроде «Ливерпуля» или «Челси» социально неодобряемой. Хотя от обычного сотрудничества никто не отказывался – букмекеры есть в партнерах у всех топов, просто они меньше подсвечиваются на футболках.

Но теперь прощание с игорным бизнесом близится и для клубов поменьше. Британские власти с 2020 года активно движутся к запрету азартных игр в футболе, по крайней мере – для титульного спонсорства. Критики реформы напирали на то, что деньги беттинговых компаний жизненно необходимы клубам EFL (Чемпиошип, Лига 1 и Лига 2), но давление властей сказывается, поэтому этим летом клубы АПЛ договорились добровольно уходить от букмекеров. Точные сроки и условия еще не ясны, но есть подозрение, что все решится в течение двух-трех лет.

Что будет с рынком титульного спонсорства в АПЛ после ухода букмекеров? Можно подглядеть в других топ-лигах. В Италии запрет на рекламу игорных и букмекерских компаний действует с 2019 года. Аналогичный закон с прошлого года вступил в силу в Испании, из-за чего 6 клубов Ла Лиги начали сезон без титульного спонсора, а еще три сменили их в последний момент.

В Испании под запрет попали не только титульные спонсоры, но и любые лого букмекеров на форме клубов Ла Лиги и Сегунды. Хотя в сезоне перед запретом спонсорские контракты с букмекерами имели 34 из 42 клубов в двух высших дивизионах.

Место букмекеров в первую очередь занял финансовый сектор, который и до этого шел на втором месте по спонсорству. Причем если банки и крупные страховые компании по-прежнему финансируют большие клубы, то остальное забрали еще более таинственные для болельщиков форекс-биржи, криптовалютные и блокчейн-платформы, а также не самые известные платежные системы.

Так «Интер» после расставания с Pirelli никак не может найти подходящего партнера: один сезон миланцы отыграли с NFT-платформой Socios, а теперь у них на футболках DigitalBits, работающий в области блокчейна и криптовалют. С самого старта сезона долетают новости, что спонсор не платит деньги и не выходит на связь, а «Интер» грозится досрочно прекратить сотрудничество.

Такие случаи в этой пока не самой стабильной отрасли случаются: летом «Кадис» сменил титульного партнера из-за того, что криптобиржа Bitci не выплатила часть платежей.

Однако клубы все равно активно идут на сотрудничество с похожими партнерами: «Рома» (тот же DigitalBits), «Лацио» (криптобиржа Binance), «Аталанта» (онлайн-брокер Plus500), «Севилья» (биржевой брокер DeGiro) и с этого сезона «Атлетико» (криптоплатформа WhaleFin).

В АПЛ процесс уже тоже запущен.

«Вулвз» сменил букмекера на платежную систему AstroPay, которая во многом облегчает для людей по всему миру пополнение счетов на рынке азартных игр и криптоплатежи. А «Лестер» теперь сотрудничает с брокерской компанией FBS, базирующейся в Белизе и на Кипре.

Не всегда компании из новых отраслей встречают одобрение фанатов. Вот болельщики «Кристал Пэлас» называют паразитами криптоплатформу Socios, на которой клубы могут создавать токены, а пользователи покупать их и в теории частично влиять на работу клуба.

Более понятным для болельщиков выглядит сектор разнообразных онлайн-платформ, который тоже должен увеличить присутствие на рынке спонсорства. Spotify самая заметная сделка, но есть еще британский онлайн-сервис поддержанных авто Cazoo, который основан только в 2018 году, но в этом сезоне буквально ворвался в элиту европейского футбола. Компания стала титульным спонсором «Астон Виллы», «Валенсии», «Реал Сосьедада», «Болоньи», «Марселя», «Лилля» и «Фрайбурга».

Похожий сервис по купле-продаже авто cinch взял на себя спонсорство «Кристал Пэлас», а «Гранада» запартнерилась с латиноамериканской образовательной платформой Platzi.

Есть шанс, что с уходом букмекеров немного отыграют позиции и традиционные сектора –телекоммуникации, недвижимость, автомобилестроение и продукты питания.

В Ла Лиге и Серии А произошло именно так.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Simon Bruty/Allsport, Clive Brunskill, Ben Radford, Michael Steele, Stu Forster/Allsport, Clive Mason/Allsport, Dan Smith/Allsport, Bernd Lauter/Bongarts, Alex Livesey, Phil Cole, Clive Mason, Natalie Behring-Chisholm, Christof Koepsel/Bongarts, Claudio Villa/ Grazia Neri, New Press, Michael Regan, David Rogers, Alex Pantling, Nathan Stirk, Justin Setterfield, Ryan Pierse