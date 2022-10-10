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В АПЛ три спорных руки за тур. Пора напомнить правила (в том числе судьям)

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Английские арбитры снова пошумели. В последнем туре чемпионата Англии было три эпизода, где они принимали разные решения при игре рукой. 

• В матче «Арсенал» – «Ливерпуль» (3:2) на 15-й минуте после навеса Диогу Жоты мяч попал в руку защитнику хозяев Габриэлу Магальяэсу. Майкл Оливер не стал назначать пенальти, ВАР подтвердил решение главного судьи.

Юрген Клопп после матча возмущался: «Диогу [Жота], очевидно, хотел навесить – и рука Габриэла была в не совсем нормальной позиции, я бы сказал».

• «МЮ» увез с «Гудисон Парка» 3 очка благодаря победе 2:1 над «Эвертоном». Разрыв мог быть больше: на 80-й минуте Маркус Рэшфорд сделал счет 3:1 в пользу команды из Манчестера, но судье Дэвиду Куту подсказали по ВАР, что гол засчитывать нельзя. Кут посмотрел повтор и вынес вердикт – мяч отменен, зафиксирована игра рукой.

• Впрочем, в другом матче ситуация развернулась в обратную сторону: в игре между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» гол, похожий на тот, который отменили у Маркуса Рэшфорда, засчитали. На 90-й минуте Микаил Антонио схожим образом оформил 3:1, тоже коснувшись мяча рукой в атаке, но гол засчитали.

Автор ESPN и специалист по ВАР Дэйл Джонсон при этом фокусируется на важном отличии: после касания мяча рукой Антонио не забил сразу. Нападающий пробил во вратаря, мяч отлетел к защитнику, выбить не получилось – и только тогда Антонио отправил мяч в сетку. То есть касание и гол разделили несколько других действий и ситуаций. Возможно, это и стало решающим аргументом.

Тренер «Фулхэма» Марку Силва после матча отказался комментировать эпизод: «Я не буду говорить о судье, извините, потому что они доберутся до меня и дисквалифицируют или заставят оплатить штраф. Я здесь не для этого, я здесь для того, чтобы управлять моими игроками. Я могу спросить вас, что вы думаете? Секунд за пять до третьего гола была игра рукой. Поздравляю «Вест Хэм», они заработали три очка».

Так какая игра рукой считается нарушением, а какая – нет? 

Обратимся к IFAB – Международному совету футбольных организаций, который регулирует правила игры в футбол. Согласно нему, игра рукой определяется следующим образом:

Верхняя граница руки находится на одной линии с нижней частью подмышечной впадины. Любой контакт мяча со всем, что ниже это границы, считается игрой рукой.

Нарушение считается, если игрок...

• Намеренно касается мяча кистью руки или рукой, например, перемещая руку по направлению к мячу.

• Касается мяча кистью руки или рукой, «делая тело неестественно больше». Это происходит, когда позиция руки игрока не вызвана движением тела или другой специфической ситуацией.

• Забил гол в ворота соперника; непосредственно кистью руки/рукой.

Перед сезоном-2021/22 ИФАБ выпустил уточнения: судьи принимают во внимание расстояние, на котором защитник находился от мяча в момент отскока.

Кроме того, поменяли правило об игре рукой атаке. Раньше нарушением было любое касание, то теперь случайная игра рукой футболистом, который не является автором гола, – не нарушение. 

Если в случае с «Фулхэмом» и «МЮ» решение судьи вряд ли повлияло на результат, то «Ливерпуль» в случае назначения пенальти на Габриэле Магальяэсе мог перевернуть игру с «Арсеналом». 

«Арсенал» провел лучший матч против «Ливерпуля» в эпоху Клоппа. Мартинелли порвал фланг Трента (позже Гомеса)

Фото: REUTERS/David Klein

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