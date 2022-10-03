Буря в стакане
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Худшие падения клубов АПЛ: «Арсенал» был 17-м (но не вылетал), «Сити» играл в первой лиге, «Челси» – на дне Чемпионшипа

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Изучили результаты за 72 года.

К матчу с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» подходит на 11-м месте в АПЛ. Непривычно плохой старт для Клоппа, который последние пять лет бодался за чемпионство. Очевидно, что времени исправить положение достаточно, но давайте посмотрим на низшие точки, в которых находились клубы лиги с 1950-го.

Важная деталь на старте: для удобства мы использовали современные названия турниров.

•‎ Шесть клубов падали во Вторую лигу, шесть – в Первую, семь – в Чемпионшип.

•‎ Низшей точки достиг «Борнмут» – 21-е место в Лиге 2.

•‎ «Арсенал» – единственный клуб, который не вылетал из высшего дивизиона Англии, хотя был близок к этому в середине 70-х. В истории именно АПЛ (турнира, созданного в 1992-м) таких клубов шесть: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон». «Астон Вилла» испортила статистику в 2018-м. 

•‎ Из остальных клубов топ-6 худший результат был у «Ман Сити» – третье место в Первой лиге в конце ХХ века.

• Отметим также рывок «Ньюкасла»: в конце сезона-1991/92 – 20-е место Чемпионшипа; в конце сезона-1993/94: третье место в АПЛ. 

По легенде гол Дениса Лоу за «Сити» отправил «Юнайтед» во второй дивизион. Это правда?

Когда-то «Ман Сити» был скромнягой, а не буржуем: вылетел из Премьер-лиги и Чемпионшипа, не помог даже Георгий Кинкладзе

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