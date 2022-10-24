Разгромы от «Спартака» и «Барсы», спорная победа Валиевой, «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, контракт Мбаппе – крупнейший в истории спорта и другие новости

1. «Спартак» разнес «Химки» в 14-м туре Мир РПЛ – 5:0! Это крупнейшая победа красно-белых в чемпионате России за последние полтора года. А «Химки» не побеждают 14 матчей подряд после ухода Юрана. В клубе попытались решить проблему оригинально – на домашний стадион на прошлой неделе пригласили священника. Кажется, не помогло.

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в гостях – 2:2. Владимир Сычевой сделал дубль и догнал Промеса в списке бомбардиров РПЛ – у них по 11 голов. Чалов после гола пяткой тоже неподалеку – 10 голов. Армейцы не выигрывают 4 матча подряд во всех турнирах. А еще добавились организационные проблемы – Гайич вышел на 2-й тайм в футболке Гайча.

В последнем матче дня в РПЛ «Ахмат» обыграл «Торпедо» – 1:0. У автозаводцев 1 победа в 14 матчах РПЛ.

2. «Ред Булл» досрочно завоевал свой первый с 2013 года Кубок конструкторов благодаря победе Макса Ферстаппена на Гран-при США. Пилот повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1».

3. Валиева победила на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Зинина – 3-я. Примечательно, что Камила выиграла без прыжков ультра-си, а Софья стала 2-й с тройным акселем и двумя четверными.

У мужчин Алиев одержал победу, Лутфуллин – 2-й, Самарин – 3-й, Коляда – 4-й. Среди пар лучшими стали Хабибуллина и Княжук, в танцах на льду победили Морозова и Нарижный.

4. НХЛ. Панарин забил и вновь лидирует в гонке бомбардиров, но это не помогло «Рейнджерс» в матче с «Коламбусом» (1:5). Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне, Тарасов одержал 1-ю победу в лиге. Остальные результаты – здесь.

5. «Арсенал» впервые в сезоне сыграл вничью – с «Саутгемптоном» на выезде (1:1). После этого отрыв «канониров» от «Ман Сити» сократился с 4 до 2 очков.

В других матчах АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Тоттенхэм» (2:1) и поднялся на 4-е место, «Лестер» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0). Все результаты дня – здесь.

6. «Барселона» разгромила «Атлетик» – 4:0. У Дембеле гол и 3 ассиста, Левандовски снова забил. Каталонцы выиграли в 9 из 10 последних туров Ла Лиги с общим счетом 27:1, единственное поражение – от «Реала».

Все результаты дня в Ла Лиге можно найти тут.

7. «Наполи» одолел «Рому» на выезде благодаря голу Осимхена – 1:0. Неаполитанцы увеличили отрыв от 2-го места в Серии А до 3 очков, а еще выиграли 11 матчей подряд – впервые со времен Марадоны.

В других матчах чемпионата Италии «Аталанта» потерпела 1-е поражение в сезоне – от «Лацио» (0:2), «Торино» обыграл «Удинезе» (2:1) благодаря первому голевому пасу Алексея Миранчука в сезоне, «Болонья» победила «Лечче» (2:0).

8. НБА. «Портленду» победил «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

9. У Килиана Мбаппе крупнейший контракт в истории спорта, сообщает Le Parisien. Форвард «ПСЖ» может заработать до 636 млн евро за три года.

10. В КХЛ «Автомобилист» обыграл «Сочи», «Амур» проиграл «Спартаку», «Авангард» победил «Северсталь». Все результаты дня – здесь.

11. Александр Кокорин отдал голевой пас в игре с «Эносисом». У форварда 5 (3+2) очков в 7 матчах за «Арис» – выглядит как заявка на «Золотой мяч»-2023.

А у Артема Дзюбы все складывается не так радужно – форвард впервые не попал в заявку «Адана Демирспор» на игру.

12. В окружении Роналду признают, что ему стоит уйти из АПЛ в менее сложную лигу. Форвард разочарован положением в «МЮ», пишет As. Возможно, есть вариант с «Челси» – совладелец «синих» Тодд Боули видит трансфер Криштиану привлекательным для бренда клуба. А агент португальца Жорже Мендеш видит перспективным для Роналду вариант с переходом в «Рому» или МЛС.

13. Лидер Бундеслиги «Унион» внезапно проиграл идущему последним «Бохуму» – 1:2. Из-за этого «Бавария» по итогам тура сократила отставание от берлинцев до 1 очка.

14. Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях разгромил «Автодор», «Пари Нижний Новгород» победил «Астану».

15. Фанаты «МЮ» скандировали гомофобные кричалки на матче с «Челси». Тен Хаг, Поттер и FA осудили их.

16. НФЛ. «Каролина» обыграла «Тампу», «Лас-Вегас» взял верх над «Хьюстоном». Все результаты – здесь.

Цитаты дня.

Камила Валиева: «Мне важно мнение только моих тренеров и авторитетных людей, я не цветочек, чтобы всем нравиться»

Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с незаслуженной победой. А как зовут вечно ныряющего парня? Лосано, точно!»

Британский лыжник Масгрейв: «Без русских прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели нелепыми»

Мостовой о разгроме «Химок»: «Абаскаля не было, и «Спартак» раскрепостился»

Тен Хаг после 1:1 с «Челси»: «МЮ» нуждается в Роналду – это было видно. Ценный игрок для нас»

Горетцка перед «Барсой»: «Бавария» избаловала Левандовского – мы всегда в 1/8 финала ЛЧ. Сделаем все для победы»

«Кто не падал, тот не вставал». Хавбек «Химок» Кухарчук про 0:5 от «Спартака»