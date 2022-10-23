Гайич в футболке Гайча вышел на 2-й тайм игры с «Оренбургом». Судья попросил его переодеться, ЦСКА 3 минуты играл вдесятером

Защитник ЦСКА Милан Гайич играл в футболке .

Серб начал игру с «Оренбургом» в своей футболке под 22-м номером, однако после перерыва вернулся на поле под номером 21, который принадлежит аргентинскому нападающему.

На 55-й минуте арбитр обратил внимание, что Гайич играет не под своим номером и попросил его переодеться.

26-летний защитник временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке. Примерно три минуты ЦСКА отыграл вдесятером.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (2:2, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»