Гайич в футболке Гайча вышел на 2-й тайм игры с «Оренбургом». Судья попросил его переодеться, ЦСКА 3 минуты играл вдесятером
Защитник ЦСКА Милан Гайич играл в футболке Адольфо Гайча.
Серб начал игру с «Оренбургом» в своей футболке под 22-м номером, однако после перерыва вернулся на поле под номером 21, который принадлежит аргентинскому нападающему.
На 55-й минуте арбитр Владислав Безбородов обратил внимание, что Гайич играет не под своим номером и попросил его переодеться.
26-летний защитник временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке. Примерно три минуты ЦСКА отыграл вдесятером.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (2:2, второй тайм).
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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