Гайич в футболке Гайча вышел на 2-й тайм игры с «Оренбургом». Судья попросил его переодеться, ЦСКА 3 минуты играл вдесятером

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Защитник ЦСКА Милан Гайич играл в футболке Адольфо Гайча.

Серб начал игру с «Оренбургом» в своей футболке под 22-м номером, однако после перерыва вернулся на поле под номером 21, который принадлежит аргентинскому нападающему.

На 55-й минуте арбитр Владислав Безбородов обратил внимание, что Гайич играет не под своим номером и попросил его переодеться.

26-летний защитник временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке. Примерно три минуты ЦСКА отыграл вдесятером.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (2:2, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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