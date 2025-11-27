Мбаппе с покером, Витинья с хет-триком, Обамеянг и Гирасси с дублями – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Килиан Мбаппе и Витинья претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Килиан Мбаппе, Витинья, Пьер-Эмерик Обамеянг и Серу Гирасси являются кандидатами на звание лучшего футболиста недели в Лиги чемпионов.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сделал покер в матче против «Олимпиакоса» (4:3).
Полузащитник «ПСЖ» Витинья оформил хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (5:3).
Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг забил два мяча в ворота «Ньюкасла» (2:1).
Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси сделал дубль в матче против «Вильярреала» (4:0).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
