Артета о победе над «Баварией»: «Арсенал» провел потрясающий матч против лучшей команды в Европе. Каждый из футболистов был невероятно полезен»
Микель Артета назвал «Баварию» лучшей командой в Европе.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победный результат в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1).
«Я должен похвалить наших футболистов, потому что они провели потрясающий матч против, на мой взгляд, лучшей команды в Европе.
Каждый из игроков был невероятно полезен для решения тех задач, которые перед нами ставят такие соперники. Тем более они знают, насколько упорно мы готовимся к каждому матчу. Понимаем, что разница между командами очень мала.
Мы обыграли «Тоттенхэм», а теперь одержали важную победу над «Баварией». Но на этом пока что все. Начинаем готовиться к матчу с «Челси», – сказал Микель Артета.
«Арсенал» не заметил лучшую атаку Европы. Разбор главной доминантной победы Артеты
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Арсенала»
