Отрыв «Наполи» от 2-го места в Серии А вырос до 3 очков. Команда Спаллетти еще не проигрывала

«Наполи» укрепил лидирующее положение в чемпионате Италии.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Рому» (1:0) в 11-м туре и на данный момент имеет 29 очков. Отрыв от второй строчки вырос до 3 баллов.

«Наполи» остается последним клубом Серии А, еще не проигрывавшим в этом сезоне. Партенопейцы победили в 9 из 11 матчей и дважды сыграли вничью.

В следующем туре их ожидает встреча с «Сассуоло» – это случится 29 октября.

Лишь «Реал», «ПСЖ» и «Наполи» не проигрывали в топ-5 лиг Европы