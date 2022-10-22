Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Тарасова и Морозов, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы

23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют и .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Агния Свинцицкая – Владимир Следь

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

Вторая разминка

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 86,08

2. Наталья Хабибуллина – – 77,87

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 73,51

4. – Роман Запорожец – 65,27

5. Агния Свинцицкая – Владимир Следь – 49,82

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов