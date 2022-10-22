Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Тарасова и Морозов, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы
23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Агния Свинцицкая – Владимир Следь
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
Вторая разминка
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 86,08
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,87
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 73,51
4. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,27
5. Агния Свинцицкая – Владимир Следь – 49,82
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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