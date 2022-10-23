Мостовой о разгроме «Химок»: «Абаскаля не было, и «Спартак» раскрепостился»

высказался о после игры «Спартака» с«Химками» (5:0).

«Мы прогнозировали победу «Спартака», но не в 5 голов. Гильермо Абаскаля не было, и команда раскрепостилась, но по игре не заслуживали такого счета. Они владели преимуществом большую часть времени. Только благодаря Александру Селихову «Спартак» не пропустил.

Но «Химки» пропустили первый гол на первых минутах, потом дурачились в эпизоде со вторым голом. А в конце они поплыли, потому что никакой разницы нет – что три пропускать, что пять», – отметил бывший полузащитник «Спартака».

Спартак» дает шоу и без Промеса. У Абаскаля грандиозная атака