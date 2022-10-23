Горетцка перед «Барсой»: «Бавария» избаловала Левандовского – мы всегда в 1/8 финала ЛЧ. Сделаем все для победы»

считает, что успехи «Баварии» в Лиге чемпионов избаловали Роберта Левандовского.

«Матч на «Камп Ноу» – это восхитительно. Без разницы, товарищеский это матч или финал Лиги чемпионов. Мы отдадим все силы, чтобы победить там. Это особая ситуация.

избаловала Левандовского, ведь мы всегда выходим в 1/8 финала. Но нас это уже не волнует», – сказал полузащитник «Баварии».

Напомним, близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» уже обеспечила себе попадание в стадию плей-офф после четырех туров группового этапа.

Мюнхенский клуб сыграет с «Барсой» в среду, 26 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.