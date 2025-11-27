Райс о победе 3:1: «Бавария» – лучшая команда в Европе в этом сезоне. Тактически это был самый сложный матч для «Арсенала», возможно»

Деклан Райс: «Бавария» – лучшая команды Европы в этом сезоне.

Полузащитник «Арсенала » Деклан Райс дал комментарий после победы над «Баварией» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Посмотрите на «Баварию» в этом сезоне – это лучшая команда в Европе. Возможно, тактически это был самый сложный матч для нас в этом сезоне. Соперник очень-очень хорошо работает.

Мы играли персонально против них во втором тайме. Думаю, что мы сыграли невероятно в этом матче. Главный тренер очень доволен.

Да, в этом сезоне у нас совсем другие ощущения. В команде много лидеров. Мы двигаемся от матча к матчу. Есть жажда победы и желание побеждать в каждой игре. Впереди еще долгий путь – не будем увлекаться», – сказал Деклан Райс .

