Чалов пяткой забил 10-й гол в сезоне РПЛ. У Промеса – 11 мячей

Форвард ЦСКА Федор Чалов забил в Мир во втором матче подряд.

В игре 14-го тура против «Оренбурга» нападающий армейцев на 7-й минуте пяткой точно пробил с линии вратарской между ног вратарю Алексею Кеняйкину.

В двух последних матчах чемпионата России 24-летний игрок забил три гола, а всего у него уже 10 голов в 14 играх.

В списке бомбардиров Премьер-лиги Чалов занимает второе место, уступая только вингеру «Спартака» (11 голов).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – ЦСКА (0:1, первый тайм).