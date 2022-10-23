Чалов пяткой забил 10-й гол в сезоне РПЛ. У Промеса – 11 мячей
Форвард ЦСКА Федор Чалов забил в Мир РПЛ во втором матче подряд.
В игре 14-го тура против «Оренбурга» нападающий армейцев на 7-й минуте пяткой точно пробил с линии вратарской между ног вратарю Алексею Кеняйкину.
В двух последних матчах чемпионата России 24-летний игрок забил три гола, а всего у него уже 10 голов в 14 играх.
В списке бомбардиров Премьер-лиги Чалов занимает второе место, уступая только вингеру «Спартака» Квинси Промесу (11 голов).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (0:1, первый тайм).
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