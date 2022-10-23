У Дембеле гол и 3 ассиста в матче «Барсы» с «Атлетиком». Он лучший ассистент Ла Лиги в 2022-м

Вингер Усман Дембеле отметился четырьмя результативными действиями в игре 11-го тура Ла Лиги.

Полузащитник «Барселоны» на 18-й минуте матча с (4:0, второй тайм) отдал голевой пас хавбеку , на 22-й – форварду Роберту Левандовскому, на 73-й – Феррану Торресу. На 12-й минуте Усман забил сам.

В 2022 году на счету Дембеле 14 голевых передач в чемпионате . Он стал лучшим ассистентом лиги на данном отрезке, опередив вингера «Реала» Винисиуса Жуниора (11).

Подробно со статистикой француза, открывшего счет в матче с «Атлетиком», можно ознакомиться здесь.

«Барселона» громит «Атлетик» – 4:0! Онлайн-трансляция