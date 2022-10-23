У Дембеле гол и 3 ассиста в матче «Барсы» с «Атлетиком». Он лучший ассистент Ла Лиги в 2022-м
Вингер Усман Дембеле отметился четырьмя результативными действиями в игре 11-го тура Ла Лиги.
Полузащитник «Барселоны» на 18-й минуте матча с «Атлетиком» (4:0, второй тайм) отдал голевой пас хавбеку Серджи Роберто, на 22-й – форварду Роберту Левандовскому, на 73-й – Феррану Торресу. На 12-й минуте Усман забил сам.
В 2022 году на счету Дембеле 14 голевых передач в чемпионате Испании. Он стал лучшим ассистентом лиги на данном отрезке, опередив вингера «Реала» Винисиуса Жуниора (11).
Подробно со статистикой француза, открывшего счет в матче с «Атлетиком», можно ознакомиться здесь.
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