Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США.
Победа стала для двукратного чемпиона 13-й в 2022 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с рекордсменами – Михаэлем Шумахером (сезон-2004) и Себастьяном Феттелем (сезон-2013).
У Макс остались три гонки для того, чтобы стать единоличным лидером по выигранным Гран-при за сезон.
Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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