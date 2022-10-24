Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Гонщик выиграл Гран-при США.

Победа стала для двукратного чемпиона 13-й в 2022 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с рекордсменами – (сезон-2004) и (сезон-2013).

У Макс остались три гонки для того, чтобы стать единоличным лидером по выигранным Гран-при за сезон.

Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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