Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при США Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США.

Победа стала для двукратного чемпиона 13-й в 2022 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с рекордсменами – Михаэлем Шумахером (сезон-2004) и Себастьяном Феттелем (сезон-2013).

У Макс остались три гонки для того, чтобы стать единоличным лидером по выигранным Гран-при за сезон.

Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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