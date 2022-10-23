Левандовски забил и асисстировал в матче с «Атлетиком». У него 21 (17+4) очко за 15 игр в «Барселоне»

Нападающий Роберт Левандовски забил пять голов за последние четыре игры за «Барселону».

Форвард поразил ворота (3:0, первый тайм) в 11-м туре . Также он ассистировал вингеру .

Всего за 15 игр в составе «блауграны» поляк отметился 17 голами и 4 результативными передачами. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Барселона» громит «Атлетик» – 3:0! Левандовски, Дембеле и Роберто забили. Онлайн-трансляция