Левандовски забил и асисстировал в матче с «Атлетиком». У него 21 (17+4) очко за 15 игр в «Барселоне»
Нападающий Роберт Левандовски забил пять голов за последние четыре игры за «Барселону».
Форвард поразил ворота «Атлетика» (3:0, первый тайм) в 11-м туре Ла Лиги. Также он ассистировал вингеру Усману Дембеле.
Всего за 15 игр в составе «блауграны» поляк отметился 17 голами и 4 результативными передачами. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Барселона» громит «Атлетик» – 3:0! Левандовски, Дембеле и Роберто забили. Онлайн-трансляция
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