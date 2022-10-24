«Барселона» выиграла в 9 из 10 последних туров Ла Лиги с общим счетом 27:1. Поражение – от «Реала»
«Барселона» за 11 туров чемпионата Испании потеряла очки лишь дважды.
Команда Хави разгромила «Атлетик» (4:0) и добилась второй победы подряд.
Всего за последние 10 матчей Ла Лиги каталонцы выиграли 9 раз с общим счетом 27:1. Единственное поражение на этом отрезке им нанес «Реал» – 16 октября мадридцы победили 3:1.
Далее «Барселона» выступит в гостях у «Валенсии» – это случится 29 октября.
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