НХЛ. «Чикаго» примет «Сиэтл», «Рейнджерс» против «Коламбуса», «Флорида» сыграет с «Айлендерс»
«Рейнджерс» примут «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» будет противостоять «Сиэтлу», «Флорида» сыграет с «Айлендерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 21.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 24 октября, 00.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 00.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 00.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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