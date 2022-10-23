НХЛ. «Чикаго» примет «Сиэтл», «Рейнджерс» против «Коламбуса», «Флорида» сыграет с «Айлендерс»

Теги результаты Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Флорида Детройт Коламбус Анахайм Сан-Хосе НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» примут «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» будет противостоять «Сиэтлу», «Флорида» сыграет с «Айлендерс»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Чикаго – Сиэтл
Дата проведения
23 октября, 21.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Анахайм
Дата проведения
24 октября, 00.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Айлендерс
Дата проведения
24 октября, 00.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Коламбус
Дата проведения
24 октября, 00.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Сан-Хосе
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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