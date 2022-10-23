Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспор» на игру. Он провел 220 минут на поле в 5 матчах за клуб и забил гол

впервые не попал в заявку на матч.

Российского форварда нет в списке игроков на матч чемпионата Турции против . О причинах такого решения не сообщается.

Стоит отметить, что до этого Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее Артем стабильно оставался в запасе на матчи чемпионата, а в 4 играх из 5 последних вовсе не появлялся на поле.

«Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав 100 тысяч футболок». Это аргумент президента «Аданы», чтобы повысить цены на билеты