Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспор» на игру. Он провел 220 минут на поле в 5 матчах за клуб и забил гол

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Артем Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч.

Российского форварда нет в списке игроков на матч чемпионата Турции против «Коньяспора». О причинах такого решения не сообщается.

Стоит отметить, что до этого Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее Артем стабильно оставался в запасе на матчи чемпионата, а в 4 играх из 5 последних вовсе не появлялся на поле.

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