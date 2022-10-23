У Кокорина 5 (3+2) очков в 7 матчах за «Арис». Он отдал голевой пас в игре с «Эносисом»

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Александр Кокорин вновь отметился результативным действием за «Арис».

Российский нападающий отдал голевой пас в матче против «Эносиса» в 8-м туре чемпионата Кипра. Он играет с первых минут.

Ранее Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», забивал в матчах против «Аполлона» (3:0),  АЕК (1:2) и «Кармиотиссы» (1:2).

В игре с «Олимпиакосом» из Никосии (5:0) форвард отдал голевую передачу. Всего на счету Кокорина 7 матчей за кипрский клуб. 

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