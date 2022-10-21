Чемпионат Германии. «Майнц» примет «Кельн», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» завтра

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«Майнц» примет «Кельн» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги. 

В субботу «Байер» примет «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде, «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Штутгарту». 

В воскресенье «Унион» проведет гостевой матч с «Бохумом», а закроют тур «Герта» и «Шальке»

Чемпионат Германии

11-й тур

Майнц – Кельн
Дата проведения
21 октября, 21.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Вольфсбург
Дата проведения
22 октября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Вердер
Дата проведения
22 октября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Бавария
Дата проведения
22 октября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Штутгарт
Дата проведения
22 октября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
22 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Айнтрахт Ф
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Унион
Дата проведения
23 октября, 16.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Шальке
Дата проведения
23 октября, 18.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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