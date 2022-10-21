Чемпионат Германии. «Майнц» примет «Кельн», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» завтра
«Майнц» примет «Кельн» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги.
В субботу «Байер» примет «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде, «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Штутгарту».
В воскресенье «Унион» проведет гостевой матч с «Бохумом», а закроют тур «Герта» и «Шальке».
11-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 21.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.30, «Олимпияштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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