Чемпионат Германии. «Майнц» примет «Кельн», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» завтра

«Майнц» примет «Кельн» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги.

В субботу примет , сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде, Дортмунд будет противостоять «Штутгарту».

В воскресенье проведет гостевой матч с «Бохумом», а закроют тур «Герта» и .

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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