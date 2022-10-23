«Химки» не побеждают 14 матчей подряд после ухода Юрана

«Химки» не побеждают в 14 матчах подряд после ухода тренера .

Подмосковный клуб крупно уступил «Спартаку» (0:5) в матче Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел , которого вскоре сменил .

С тех пор у «Химок» 11 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).

занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков. В следующий матче команда встретится с «Динамо».