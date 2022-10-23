Российская фигуристка рассказала о своей произвольной программе, посвященной событиям в Пекине.

«Эмоционально мне было нормально. Я читала много хейта в свою сторону и сторону тренеров – оставим этот вопрос. Но было тяжело, это нормально, я как будто в первый раз это переживала. А когда ты ее накатываешь, становится спокойнее.

Я рада поделиться этим, готова катать эту программу, была бы не готова – сказала бы.

Мнение болельщиков не влияет. Мне важно мнение только моих тренеров и авторитетных людей, я не цветочек, чтобы всем нравиться», – сказала Валиева.