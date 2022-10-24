Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с незаслуженной победой. А как зовут вечно ныряющего парня? Лосано, точно!»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча с (0:1) в Серии А.

«Мы сыграли достаточно хорошо для того, чтобы не проиграть. Я хотел победить, но сделать это в стиле соперника, то есть нанеся всего несколько ударов по воротам.

Матч получился тяжелым, мы хорошо контролировали игру, однако проблемы начались после множества желтых карточек. А «Наполи» воспользовался одним из немногих опасных моментов во втором тайме. Если бы у Кристанте не было предупреждения, он бы сорвал эту контратаку ранним фолом.

Также дело в уставших футболистах. Я не мог производить равноценные замены. К тому же было много проблем с повреждениями, проблемы начали нарастать подобно кому после 70 минут.

Я ощущаю несправедливость и сочувствую моим игрокам. Они сделали все возможное, сделали достаточно для того, чтобы избежать поражения. Мы знали, что победит тот, кто забьет, и это сделал «Наполи».

«Наполи» по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке...

Во втором тайме нам пришлось снизить давление на соперника из-за усталости. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется... Лосано! Точно!

Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча – с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни.

Я поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что победа не была заслуженной. Также поздравляю свою команду с тем, что она не заслуживала поражения, хоть и проиграла», – сказал Моуринью DAZN.