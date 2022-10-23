«Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013 года

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«Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов «Формулы-1» 2022 года благодаря победе Макса Ферстаппена на Гран-при США.

Командный титул стал для «Ред Булл» пятым в истории. Ранее коллектив из Милтон-Кейнса четырежды подряд выигрывал в 2010-2013 годах.

«Ред Булл» в пятый раз сделал дубль, выиграв личный чемпионат и Кубок конструкторов за один год. На Гран-при Японии второе подряд чемпионство в зачете пилотов оформил Ферстаппен.

Гран-при США-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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