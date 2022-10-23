«Химки» приглашали священника на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей

Теги Химки премьер-лига Россия Матч ТВ религия Футбол

«Химки» приглашали на домашний стадион священника.

По информации «Матч ТВ», это было на прошлой неделе. Священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда.

Отмечается, что так в «Химках» намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений.

В воскресном матче 14‑го тура Мир РПЛ «Химки» на выезде уступили «Спартаку» со счетом 0:5 и продлили серию без побед до 14 матчей.

Стоит отметить, что серия без побед началась после увольнения Сергея Юрана.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные