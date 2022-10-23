«Химки» приглашали священника на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей
«Химки» приглашали на домашний стадион священника.
По информации «Матч ТВ», это было на прошлой неделе. Священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда.
Отмечается, что так в «Химках» намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений.
В воскресном матче 14‑го тура Мир РПЛ «Химки» на выезде уступили «Спартаку» со счетом 0:5 и продлили серию без побед до 14 матчей.
Стоит отметить, что серия без побед началась после увольнения Сергея Юрана.
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