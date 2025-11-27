Франк после хет-трика Витиньи: «Лучший полузащитник в мире. По мне это следующий обладатель «Золотого мяча»

Томас Франк: Витинья – лучший полузащитник в мире.

Главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк похвалил полузащитника «ПСЖ » Витинью после матча группового этапа Лиги чемпионов.

Парижане одержали победу со счетом 5:3, а португальский хавбек сделал хет-трик.

«Витинья – лучший полузащитник в мире. По мне это следующий обладатель «Золотого мяча», – заявил Франк.

В этом сезоне Витинья забил 1 гол и сделал 6 передач в 12 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке .