Франк после хет-трика Витиньи: «Лучший полузащитник в мире. По мне это следующий обладатель «Золотого мяча»
Томас Франк: Витинья – лучший полузащитник в мире.
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк похвалил полузащитника «ПСЖ» Витинью после матча группового этапа Лиги чемпионов.
Парижане одержали победу со счетом 5:3, а португальский хавбек сделал хет-трик.
«Витинья – лучший полузащитник в мире. По мне это следующий обладатель «Золотого мяча», – заявил Франк.
В этом сезоне Витинья забил 1 гол и сделал 6 передач в 12 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
