Тен Хаг после 1:1 с «Челси»: «МЮ» нуждается в Роналду – это было видно. Ценный игрок для нас»

Эрик тен Хаг сказал, что «Ман Юнайтед» не хватало в игре с «Челси».

«МЮ» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура .

Роналду не было в заявке на эту игру в качестве наказания за поведение во время матча предыдущего тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0). Тогда форвард отказался от выхода на замену на 87-й минуте, после чего ушел в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд».

«Роналду умеет забивать, это ценный игрок для нас. Так было всегда. Очевидно, мы нуждаемся в нем. Это было видно и по матчу с «Челси». Он способен решать моменты, это довольно-таки очевидно.

Думаю, я уже достаточно сказал об этой ситуации. Давайте сконцентрируемся на матче – моя команда провела хорошую игру, и я должен ее похвалить.

Если команда способна показать такое [отыграться на 94-й минуте, пропустив на 87-й], проведя четыре матча за десять дней, полностью контролировать ход игры в первом тайме, а во втором действовать очень организованно и отыграться, то после игры стоит говорить именно об этом», – сказал главный тренер .

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