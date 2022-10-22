Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Коляда, Алиев, Самарин, Лутфуллин представят произвольные программы

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23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве мужчины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует Михаил Коляда.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Евгений Зенкин 

2. Степан Тартыгин 

3. Кирилл Кельманов 

4. Иван Соболев 

5. Даниил Самсонов 

Вторая разминка

6. Иван Попов 

7. Глеб Лутфуллин 

8. Александр Самарин 

9. Дмитрий Алиев 

10. Михаил Коляда 

Положение после короткой программы

1. Михаил Коляда – 95,27

2. Дмитрий Алиев – 90,83

3. Александр Самарин – 90,45

4. Глеб Лутфуллин – 86,28

5. Иван Попов – 79,56

6. Даниил Самсонов – 79,56

7. Иван Соболев – 54,58

8. Кирилл Кельманов – 54,57

9. Степан Тартыгин – 53,51

10. Евгений Зенкин – 51,09

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

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