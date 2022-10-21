Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Эмполи», «Милан» сыграет с «Монцей» завтра, «Рома» с «Наполи» – в воскресенье

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«Ювентус» примет «Эмполи» в стартовом матче 11-го тура Серии А. 

В субботу «Милан» примет «Монцу», «Интер» сыграет с «Фиорентиной» на выезде. 

В воскресенье «Аталанта» примет «Лацио», «Рома» сыграет с «Наполи»

В понедельник тур завершится матчем «Сассуоло»«Верона»

Чемпионат Италии

11-й тур

Ювентус – Эмполи
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Специя
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Монца
Дата проведения
22 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Интер
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Торино
Дата проведения
23 октября, 13.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Лечче
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Лацио
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
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Рома – Наполи
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Кремонезе – Сампдория
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Верона
Дата проведения
24 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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