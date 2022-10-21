Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Эмполи», «Милан» сыграет с «Монцей» завтра, «Рома» с «Наполи» – в воскресенье

примет в стартовом матче 11-го тура Серии А.

В субботу примет «Монцу», сыграет с «Фиорентиной» на выезде.

В воскресенье примет , сыграет с .

В понедельник тур завершится матчем – .

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А