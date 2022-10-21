Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Эмполи», «Милан» сыграет с «Монцей» завтра, «Рома» с «Наполи» – в воскресенье
«Ювентус» примет «Эмполи» в стартовом матче 11-го тура Серии А.
В субботу «Милан» примет «Монцу», «Интер» сыграет с «Фиорентиной» на выезде.
В воскресенье «Аталанта» примет «Лацио», «Рома» сыграет с «Наполи».
В понедельник тур завершится матчем «Сассуоло» – «Верона».
11-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 23 октября, 13.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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