«Ньюкасл» поднялся на 4-е место в АПЛ. Команда Хау выиграла в 4 из 5 последних туров

«Ньюкасл» потерпел лишь одно поражение за 12 матчей в чемпионате Англии.

Команда Эдди Хау сегодня обыграла (2:1) в 13-м туре. У нее четыре победы в пяти последних играх, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Всего у 5 побед, 6 ничьих и 1 поражение в текущем розыгрыше .

«Сороки» поднялись на четвертую строчку в таблице, набрав 21 очко и обойдя «Челси» по дополнительным показателям. При этом у лондонцев и у «МЮ» есть игры в запасе.