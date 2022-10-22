Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Севильей», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

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«Сосьедад» сыграет в гостях с «Вальядолидом» в 11-м туре Ла Лиги.

Также в субботу «Реал» примет «Севилью».

В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Бетисом», «Барселоне» будет противостоять «Атлетик».

Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Хетафе».

Чемпионат Испании

11-й тур

Райо Вальекано – Кадис
Дата проведения
22 октября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Реал Сосьедад
Дата проведения
22 октября, 17.15, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Мальорка
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Севилья
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Эльче
Дата проведения
23 октября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Атлетико
Дата проведения
23 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Альмерия
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Осасуна
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Атлетик
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Хетафе
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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