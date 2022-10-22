Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Севильей», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

сыграет в гостях с «Вальядолидом» в 11-м туре Ла Лиги.

Также в субботу примет «Севилью».

В воскресенье встретится на выезде с «Бетисом», «Барселоне» будет противостоять «Атлетик».

Завершится тур в понедельник матчем – «Хетафе».

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги