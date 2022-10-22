Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Севильей», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
«Сосьедад» сыграет в гостях с «Вальядолидом» в 11-м туре Ла Лиги.
Также в субботу «Реал» примет «Севилью».
В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Бетисом», «Барселоне» будет противостоять «Атлетик».
Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Хетафе».
11-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.15, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 23 октября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Балаидос»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии