У Мбаппе крупнейший контракт в истории спорта. Форвард «ПСЖ» может заработать до 636 млн евро за три года

Контракт форварда с – крупнейший в истории спорта.

Об этом свидетельствуют данные Le Parisien о контракте, заключенном сторонами в конце прошлого сезона. За три года, включая опциональный, нападающий может заработать до 636 млн евро (до вычета налогов).

Так, зарплата составляет 72 млн в год, бонус за подписание договора – 180 млн, которые будут выплачены в три этапа.

Также Мбаппе может рассчитывать на бонус за лояльность. Летом 2023 года он получит 70 млн, 2024-го – 80 млн, 2025-го – 90 млн.

Ранее сообщалось, что форвард намеревается сменить клуб, несмотря на публичные уверения в обратном.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.