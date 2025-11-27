  • Спортс
  • Кертис Джонс: «Ливерпуль» в дерьме. Давно не видел такого периода у клуба. Мы должны показать, почему нас называют лучшей командой в мире»
39

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс высказался после домашнего поражения от ПСВ (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня нет ответов. Это просто неприемлемо. Я уже даже не злюсь. Сейчас я в той ситуации, когда у меня просто нет слов. Это тяжело принять, потому что я играю за команду, за которую переживаю. Я фанат клуба.

Давно не видел, чтобы «Ливерпуль» проходил подобный период с такими результатами. Но у нас на груди есть эмблема клуба, и мы продолжим бороться.

Мы постараемся вернуть команду туда, где она должна быть, показать всем, что такое этот клуб и почему его называют лучшей командой в мире.

Но сейчас мы в дерьме. И это нужно изменить», – сказал Кертис Джонс.

1:10 у «Ливерпуля» за 3 матча – теперь разгром от ПСВ. Катастрофа

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
