Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Акатьева и Зинина выйдут на лед с произвольными программами

23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве женщины покажут произвольные программы. После короткой лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).

Первая разминка

1. Мария Гречихина

2. Маргарита Ковалева

3. Анастасия Молчанова

4. Карима Аскарова

5. Анастасия Хахыртдинова

6. Полина Свириденко

Вторая разминка

7.

8. София Захарова

9.

10.

11. Софья Акатьева

12. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 83,92

2. – 72,20

3. Анастасия Зинина – 70,19

4. Алина Горбачева – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76

7. Полина Свириденко – 59,22

8. Анастасия Хахыртдинова – 52,77

9. Карима Аскарова – 47,65

10. Анастасия Молчанова – 46,04

11. Маргарита Ковалева – 44,54

12. Мария Гречихина – 35,61

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов