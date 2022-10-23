Британский лыжник Масгрейв: «Без русских прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели нелепыми»

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался об отстранении сборной России от международных стартов.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым.

Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю.

Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», – цитирует «Р-Спорт» слова Масгрейва в подкасте Faster Skier.