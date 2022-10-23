Британский лыжник Масгрейв: «Без русских прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели нелепыми»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Александр Большунов контент Лыжи

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался об отстранении сборной России от международных стартов.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым.

Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю.

Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», – цитирует «Р-Спорт» слова Масгрейва в подкасте Faster Skier.

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