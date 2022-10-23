Британский лыжник Масгрейв: «Без русских прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели нелепыми»
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался об отстранении сборной России от международных стартов.
«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым.
Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю.
Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», – цитирует «Р-Спорт» слова Масгрейва в подкасте Faster Skier.
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