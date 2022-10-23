Валиева выиграла этап Гран-при России без прыжков ультра-си. Акатьева стала 2-й с тройным акселем и двумя четверными

Фигуристка Камила Валиева выступила на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

Валиева одержала итоговую победу, не исполнив ни одного элемента ультра-си. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

Софья Акатьева, занявшая второе место, упала с тройного акселя в короткой программе, но в произвольной чисто исполнила его и еще два четверных тулупа.

Акатьева получила за произвольную 163,98 балла, Валиева – 160,74. Однако по сумме программ Камила осталась лидером (244,66).