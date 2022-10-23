Гран-при США-2022. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

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19-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при США – состоится в воскресенье, 23 октября. Старт – в 22:00 по московскому времени.

23 октября 2022 года
Гонка
Стартовый порядок

1. Карлос Сайнс («Ферарри»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Даниэль Риккардо («Макларен»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

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